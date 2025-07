Rubiera: furti in serie alla macchinetta dei tabacchi. Ripreso dalle telecamere e denunciato

Nel mese di giugno si sarebbe recato presso una tabaccheria di Rubiera, e senza avvalersi di alcun oggetto, colpendo e spingendo la macchinetta per l’erogazione di tabacchi posta esternamente al locale, riusciva a far cadere diversi cassettini di sigarette, asportandoli, per un valore di circa 250 euro. L’azione delittuosa del presunto ladro veniva interamente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza poste all’interno ed all’esterno della struttura.

L’origine dei fatti nel giugno scorso, quando il titolare di una tabaccheria si presentava presso gli uffici della locale Stazione dei carabinieri per denunciare che, nelle notti del 23, 24 e 25 giugno, un individuo, di cui disconosceva l’identità, colpendo e spingendo la macchinetta per l’erogazione di tabacchi posta esternamente al locale, riusciva a far cadere diversi cassettini di sigarette, asportandoli per un valore di circa 250,00 euro. Formalizzata la relativa denuncia, i militari davano avvio alle approfondite indagini, analizzando le immagini estrapolate da sistema di video-sorveglianza installato all’interno e all’esterno della struttura. Dall’analisi dei video i militari riconoscevano il presunto ladro, un 24enne persona già nota agli uffici, deferita in molteplici occasioni per vari reati. Alla luce dei fatti il 24enne veniva denunciato alla Procura reggiana per il reato di furto aggravato. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.