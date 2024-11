Tennis: Sporting club Sassuolo, sfuma il sogno Play Off di Serie A1

Ultima giornata a girone per il Campionato Nazionale a squadre di tennis – Serie A1 maschile e lo Sporting Club Sassuolo festeggia con qualche rammarico! Domenica 11 novembre di scena il turno decisivo in trasferta a Bolzano. Tennis Club Rungg è a 10 punti e detiene il primo posto in classifica nel girone 3; Sassuolo ne ha 8 e può solo sperare di vincere perché quei tre punti potrebbe significare tabellone play off tra i quattro team più forti in Italia.

Inizia alle 10 sul campo centrale la sfida e, guidati da Giulio Mazzoli e Alessio Bazzani, lo Sporting mette in campo il vivaio Federico Bondioli e Raul Brancaccio: 1-1, Bondioli conquista il primo singolo con il punteggio di 7/6 7/6 contro Maximilian Figl, mentre Brancaccio, infortunato al polso, prova lo stesso a fare il possibile, ma si arrende ad Alexander Weis. Al secondo giro di singoli entrano Enrico Dalla Valle e Mattia Ricci: il primo, vero leader di questa squadra, dimostra di essere fondamentale e con un match pazzesco batte Santiago Rodriguez Taverna, 226 del ranking mondiale ATP, per 1/6 7/6 7/6 tra match point annullati da entrambe le parti. Il secondo, Mattia, parte benissimo 6/4 sopra, calo di tensione e l’altro sale in cattedra gestendo bene i momenti importanti e conquistando 6/2 il secondo: si va al terzo set e punto su punto la sfida diventa decisiva, mille occasioni, ma a Sassuolo manca quel game in più.. Ricci cede 6/4 al terzo contro Nicolò Toffanin. A quel punto ci rimangono i doppi, ma sul punteggio di 2 – 2 e senza Brancaccio è impossibile portare a casa la giornata. Si chiude 4 – 2 in favore del TC Rungg Bolzano e lo Sporting Club Sassuolo con il secondo posto in girone raggiunge comunque un ottimo obiettivo che è la permanenza in A1 e la conferma per la stagione 2025 tra i migliori 16 team in Italia.

Queste le parole del Capitano – Maestro Giulio Mazzoli al termine del match: “È stata una stagione dura e a mio avviso non molto fortunata perché tra infortuni e partite perse per un pelo sarebbe potuta finire diversamente. Oggi stesso torniamo da Rungg con l’amaro in bocca perché chi c’era sa che si poteva vincere il girone; detto questo finiamo secondi e quindi salvi diretti, per qualcuno sarà poco, per altri buono. Quello che è certo è che il prossimo sarà il nostro ottavo anno consecutivo in A1 e questo è un’ottima soddisfazione! Chiudo con una menzione speciale per Enrico Dalla Valle perché anche in questa stagione ha dimostrato il suo attaccamento alla maglia ed è stato da esempio e trascinatore della squadra – uomo Sporting!”

6° giornata – Girone 3 – Serie A1 maschile

TC Rungg vs Sporting Club Sassuolo 4/2

Santiago Rodriguez Taverna vs Enrico Dalla Valle 6/1 6/7 6/7

Alexander Weis vs Raul Brancaccio 6/1 6/1

Maximilian Figl vs Federico Bondioli 6/7 6/7

Nicolò Toffanin vs Mattia Ricci 4/6 6/2 6/4

Bortolotti – Weis vs Bondioli – Chiletti 6/2 6/1

Rodriguez Taverna – Figl vs Dalla Valle – Ricci 6/1 7/6