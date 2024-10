Contributi per sostenere progetti sul territorio: al via i bandi della Fondazione CR CARPI

La Fondazione CR Carpi conferma il suo impegno nel promuovere lo sviluppo e il benessere della comunità locale, aprendo i bandi per l’anno 2025 per contributi mirati a realizzare iniziative culturali, sociali e per attività riconducibili ai settori d’intervento 2025 della Fondazione. Le richieste di finanziamento potranno essere presentate dal 1 novembre 2024 (ore 9.00) fino al 29 novembre 2024 (ore 12.00).

Con tre bandi distinti, la Fondazione intende sostenere la progettualità locale in modo concreto e strutturato. Il Bando +Cultura 2025 si rivolge alle iniziative che arricchiscono l’offerta culturale, valorizzando l’arte e la creatività a beneficio della cittadinanza; con il Bando +Sociale 2025, supporta interventi nell’ambito sociale e sanitario, mirati al sostegno delle categorie più vulnerabili, con un forte coinvolgimento del volontariato. Infine il bando Richieste generali, dà supporto a tutte quelle iniziative riconducibili ai settori di intervento indicate nel DPP 2025 e non riconducibili ai due precedenti ambiti.

I bandi della Fondazione CR Carpi esplicitano l’adesione della Fondazione agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, orientando l’attività al perseguimento di obiettivi comuni e di ampia portata.

Possono chiedere un contributo enti privati senza fini di lucro, aventi natura di ente non commerciale, le cooperative sociali (L. 381/91) e le imprese sociali (D.Lgs 155/2006) formalmente costituiti da almeno un anno alla data di scadenza del bando e che siano in possesso, di competenze e conoscenze adeguate a garantire la realizzazione e la sostenibilità del progetto proposto. Ogni richiedente può presentare una sola domanda di contributo, fatta eccezione delle richieste presentate in rete con altri enti in cui il richiedente risulti ente capofila.

Il contributo richiesto dovrà essere compreso tra 2.000 e 20.000 euro per i Bandi +Cultura e +Sociale e non dovrà essere inferiore ai 2.000 euro per le richieste di contributo nei settori d’intervento del documento programmatico 2025. I progetti presentati dovranno avere una percentuale minima di cofinanziamento, pari al 20% della spesa totale prevista per la realizzazione dell’iniziativa, e avere ricaduta diretta nel territorio di operatività della Fondazione (Carpi, Novi di Modena e Soliera). Le domande vanno fatte esclusivamente attraverso la procedura on line sul sito www.fondazionecrcarpi.it dove è anche possibile trovare e scaricare i testi integrali dei bandi.