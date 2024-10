Presentati i nuovi Direttori di Dipartimento Unimore per il triennio accademico 2024-2027

Unimore ha presentato questa mattina i nuovi Direttori e Direttrici di Dipartimento che entreranno ufficialmente in carica il 1° novembre 2024. Alla conferenza stampa hanno preso parte il Magnifico Rettore, Prof. Carlo Adolfo Porro, il Direttore Generale, Ing. Luca Chiantore, il Presidente uscente della Conferenza dei Direttori, Prof. Lorenzo Bertucelli, insieme ai Direttori designati e ad altri rappresentanti dell’Ateneo.

La figura del Direttore di Dipartimento ha assunto, con la Legge 240/2010, una funzione centrale nel quadro organizzativo delle università italiane. Il Direttore, infatti, coordina non solo le attività didattiche e di ricerca, ma svolge anche un ruolo amministrativo e gestionale all’interno del dipartimento. Questo ha permesso di accorpare, sotto una singola guida, compiti precedentemente suddivisi tra il Preside di Facoltà e altre figure.

I Direttori di Dipartimento eletti per il triennio 2024-2027 sono:

Annamaria Contini – Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (confermata)

– Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (confermata) Paolo Di Toma – Dipartimento di Comunicazione ed Economia

– Dipartimento di Comunicazione ed Economia Massimo Dominici – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto

– Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto Francesco Leali – Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”

– Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” Caterina Longo – Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa

– Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa Davide Mazzi – Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali

– Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Massimo Milani – Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria (confermato)

– Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria (confermato) Sergio Polidoro – Dipartimento di Scienze Fisiche e Matematiche

– Dipartimento di Scienze Fisiche e Matematiche Lorena Rebecchi – Dipartimento di Scienze della Vita (confermata)

– Dipartimento di Scienze della Vita (confermata) Mauro Soldati – Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

– Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche Marco Vinceti – Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze

Erano presenti, inoltre, i Direttori che, per ragioni tecniche legate al loro subentro durante mandati già avviati, concluderanno il loro incarico il 31 ottobre 2025:

Tommaso Fabbri – Dipartimento di Economia “Marco Biagi”

– Dipartimento di Economia “Marco Biagi” Carmelo Elio Tavilla – Dipartimento di Giurisprudenza

Il Direttore di Dipartimento è la figura chiave a cui è affidata la gestione complessiva delle attività accademiche e scientifiche del dipartimento e unisce sotto la sua responsabilità l’insegnamento e la ricerca. Oltre al coordinamento delle attività interne, il Direttore rappresenta il dipartimento nei rapporti con l’università e con il territorio e si occupa di promuovere sinergie interdisciplinari e progettualità innovative.

Unimore è organizzata in aree disciplinari, suddivise tra vari dipartimenti, che facilitano la gestione integrata delle attività accademiche e scientifiche. La Facoltà di Medicina e Chirurgia e la Scuola di Ingegneria rappresentano, invece, le strutture di raccordo per i dipartimenti delle rispettive aree e assicurano una visione strategica e coordinata didattica e, per quanto riguarda Medicina, di relazione con il Servizio Sanitario.

I Dipartimenti dell’Ateneo sono suddivisi per ambiti di competenza:

Società e Cultura: Dipartimento di Comunicazione ed Economia, Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali

Dipartimento di Comunicazione ed Economia, Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Salute: Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa, Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto

Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa, Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto Scienze: Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche Vita: Dipartimento di Scienze della Vita

Dipartimento di Scienze della Vita Tecnologia: Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria

Questa struttura consente a Unimore di garantire una gestione efficace e un’ampia collaborazione tra didattica e ricerca.

“La multidisciplinarietà – sottolinea il Magnifico Rettore Unimore, Prof. Carlo Adolfo Porro – è un principio cardine per Unimore, che trova nel contributo dei vari ambiti del sapere la sua maggiore forza. I Direttori di Dipartimento svolgono un ruolo essenziale in questo processo, in quanto garantiscono che la didattica e la ricerca siano coordinate e si sviluppino in una visione unitaria, aperta alla collaborazione tra discipline diverse.”

“Il Direttore – continua il Rettore – non si limita a gestire le attività del proprio Dipartimento, ma opera come punto di raccordo tra i saperi. Si tratta di un ruolo di grande responsabilità che richiede equilibrio, attenzione alle sfide future e la capacità di declinare le linee strategiche di Ateneo orientando l’azione del Dipartimento verso obiettivi concreti e condivisi, che coinvolgano tanto la comunità accademica quanto il territorio.”

“L’aspetto gestionale e amministrativo dell’università – commenta il Direttore Generale Unimore, Ing. Luca Chiantore – è essenziale per il corretto funzionamento delle attività didattiche, di ricerca e terza missione. La sfida principale è garantire che tutte le risorse finanziarie, strutturali e logistiche, tecnologiche, di gestione delle informazioni e della conoscenza, il personale tecnico-amministrativo, siano gestiti in modo efficiente e trasparente, così da sostenere gli obiettivi accademici e scientifici.”

“Collaborare con i Direttori di Dipartimento – continua il Direttore Generale – significa assicurare un coordinamento che permetta di integrare le necessità operative con le strategie accademiche, mantenendo l’Ateneo orientato ad una crescita continua e sostenibile. Attraverso una gestione attenta e oculata, lavoriamo per creare le condizioni ottimali affinché l’Università possa esprimere al meglio il suo potenziale.”