Maltempo: resta chiuso il ponte vecchio di Navicello a Modena. Disagi sulla sp4 a Pavullo

Prosegue il monitoraggio della rete viaria da parte dei tecnici della Provincia di Modena, impegnati nei controlli delle strade provinciali a causa dell’allerta meteo emessa dalla Protezione civile regionale.

In particolare, sulla strada provinciale 4 fondovalle Panaro in località Mulino delle Palette nel comune di Pavullo nel Frignano, si è verificato un fenomeno di ruscellamento che ha portato sulla sede viaria fango e detriti, con disagi alla circolazione e intervento dei vigili del Fuoco.

Sempre sulla strada provinciale 4, tra il bivio per Ponte Samone e Casona di Marano, è istituito in via precauzionale un senso unico alternato che resterà attivo per tutto il fine settimana.

Resta ancora chiuso il ponte di Navicello vecchio a sul fiume Panaro a Modena all’innesto della strada provinciale 255 con la strada provinciale 2 a causa del superamento dei livelli idrometrici di sicurezza, mentre risultano aperti tutti gli altri ponti della rete viaria della Provincia di Modena.