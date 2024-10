1° Trofeo della Città di Guastalla su circuito cittadino con moto e auto storiche

Domenica 20 ottobre 2024 si terrà il 1° Trofeo della Città di Guastalla, un evento dedicato alle auto e moto storiche, d’epoca o moderne ma di particolare interesse.

La manifestazione, organizzata da Motoclub Un po alLUCCInati con il patrocinio del Comune di Guastalla, si svolgerà esclusivamente in ambito cittadino, con partenza da Piazza Mazzini, su un circuito di 4 km da ripetere tre volte. Durante il percorso sono previste 2 prove di abilità in cui cronometristi qualificati non valuteranno tanto la velocità quanto la precisione. Ai partecipanti è richiesto di percorrere 3 spezzoni del tragitto in punti prestabiliti, seguendo le indicazioni del road book, (che verrà consegnato ad ogni partecipante alla partenza) ad una media oraria bassa e con tempi predeterminati. Chi si avvicina di più a questi tempi, vince.

Il ritrovo per tutti sarà a Palazzo Ducale, mentre i veicoli in gara sosteranno in piazza Mazzini e su via Gonzaga.

Il Raduno si concluderà con un buffet a Palazzo Ducale (riservato a chi avrà aderito al pacchetto) e a seguire ci sarà la premiazione.

Nel pomeriggio verrà coinvolta anche l’associazione ANFFAS con la presenza di alcuni ragazzi che potranno vivere l’esperienza del percorso a bordo delle auto in gara accanto ai piloti.

PROGRAMMA

8.00: Accesso ai locali di Palazzo Ducale per gli addetti ai lavori

8.30: Raduno in piazza Mazzini

9.00: Registrazione dei partecipanti, verifiche sportive presso Palazzo Ducale

9.30: Ricognizione libera del percorso max 1 giro per concorrente

10.30: Inizio prova di abilità Moto 1ª sessione

A seguire: Inizio prova di abilità Auto 1ª sessione

A seguire: Inizio prova di abilità Auto 2ª sessione

A seguire: Inizio prova di abilità Moto 2ª sessione

13.00: Chiusura prove di abilità

13.30: Premiazioni e pranzo a buffet

Nel pomeriggio alcuni ragazzi dell’Ass. ANFFAS di Guastalla saliranno a bordo delle auto per vivere l’emozione del percorso.

Per info Corrado Berni 328 2169207.