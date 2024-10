La Piscina di Pavullo per l’Ottobre Rosa

In occasione del mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, presso la Piscina di Pavullo si terrà una giornata speciale all’insegna della sensibilizzazione, dell’arte e del benessere.

L’evento si terrà sabato 19 ottobre e sarà completamente gratuito per tutti i partecipanti.

La giornata si aprirà alle 16.00 con l’inaugurazione di una mostra di quadri della giovane pittrice pavullese Aurora Zharra, il cui lavoro esplora tematiche di resilienza e femminilità. I visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un percorso visivo che celebra la forza e la bellezza delle donne, ispirando conversazioni sulla salute e la prevenzione.

L’idea di ospitare una mostra di pittura negli spazi della Piscina è cercare di rendere sempre di più forte il legame fra i luoghi e la comunità. Coniugare mondi differenti – in questo caso arte e sport – significa abbracciare e abbracciarsi: solleticare lo sguardo e allargare la conoscenza. E’ un invito a riflettere su come gli spazi possano trasformarsi e ispirarci. Insieme, possiamo vivere un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, dove l’arte e l’acqua si intrecciano per dar vita a momenti nuovi e unici.

Alle 17.00 sarà organizzata una lezione di fitness su prenotazione, condotta da Cristina Puccini. Questa attività non solo promuove uno stile di vita attivo, ma sottolinea anche l’importanza della prevenzione attraverso il movimento e il benessere fisico. La lezione sarà preceduta da una introduzione che vedrà la partecipazione di Emanuela Carta – Presidentessa di Appennino Sport e Csi Modena, Alice Sargenti – Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Pavullo, Claudia Iacconi, Referente Promozione alla Salute Distretto di Pavullo, Ausl di Modena.

Durante la giornata, verranno raccolti fondi in maniera liberale per supportare associazioni che operano nel campo della salute e della prevenzione, contribuendo a sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica sulla tematica dei tumori femminili. Nello specifico le associazioni pavullesi Insieme per gli Altri e Lilt.

Si invita tutta la comunità a partecipare a questa iniziativa, non solo per divertirsi e conoscere l’arte, ma anche per informarsi e contribuire a una causa così importante. Insieme, possiamo fare la differenza.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Pavullo nel Frignano e dalla Commissione Pari Opportunità.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni www.appenninoblu.it