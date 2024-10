Staffetta della stella, l’evento finale sul campo di atletica della Fratellanza

Si chiude sabato 12 ottobre, sul campo di atletica della Fratellanza, con il passaggio del testimone per correre gli ultimi chilometri, l’edizione 2024 della Staffetta della stella, la maratona di sport e solidarietà a favore del Caritas Baby Hospital e dell’Hogar Nino Dios, l’ospedale pediatrico e l’orfanotrofio di Betlemme.

La Staffetta ha preso il via lo scorso 14 settembre e in queste settimane circa trecento persone si sono impegnate a percorrere un tratto della distanza di 3.720 chilometri che separa Modena da Betlemme. Tra loro l’arcivescovo di Modena don Erio Castellucci, che è stato il primo corridore, i giocatori del Modena calcio, che hanno percorso 120 chilometri durante la partita con la Juve Stabia, e quelli del Sassuolo calcio che ne hanno corsi altrettanti durante l’incontro con il Cittadella.

Sabato 12 ottobre, sulla pista di via Piazza 76, a partire dalle 14.30, gli ultimi tre chilometri saranno percorsi da alcuni atleti, da don Giacomo Violi, consulente ecclesiastico di “Un ponte verso Betlemme” e da rappresentanti delle istituzioni comunali e provinciali.

Tutti però possono partecipare alla manifestazione benefica, con una donazione sul conto corrente aperto presso Bper filiale di Formigine intestato a Rock No War – Un ponte verso Betlemme (Iban IT18T0538766781000003081554).

Le donazioni sono appunto a favore del Caritas Baby Hospital, ospedale pediatrico cui contribuirà anche la Staffetta della Stella; dell’orfanotrofio di Betlemme Hogar Nino Dios e del nuovo progetto “Diventiamo grandi insieme” sostenuto dall’associazione no profit Pro Terra Sancta, presente dove risiedono i frati francescani in Medio Oriente.

Il progetto che da anni lega Modena alla città della Natività è curato dall’associazione “Un ponte verso Betlemme” e da “Rock no war”. Dallo scorso novembre il Caritas Baby Hospital ospita e cura bambini feriti che arrivano dalla striscia di Gaza. Nel frattempo, l’associazione “Un ponte verso Betlemme”, che da anni sostiene progetti in Cisgiordania, sta lavorando, in contatto con l’ambasciata, per organizzare la donazione di una parte dei fondi raccolti alle Ong presenti nella Striscia.

Come è tradizione, anche quest’anno l’iniziativa benefica raddoppia: oltre alla maratona di sport e solidarietà, lunedì 2 dicembre si terrà anche la storica “Partita della stella”, al Pala Molza di Modena.