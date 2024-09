Settimana europea della mobilità: stamani il ‘No Parking Day’ all’Istituto comprensivo Lepido di Reggio Emilia

Nell’ambito delle iniziative promosse per la Settimana europea della Mobilità (Sem), è tornato il ‘No Park(ing) day’, appuntamento organizzato da Tuttinbici di Fiab – Federazione Italiana Ambiente Bicicletta – con il supporto tecnico del Comune di Reggio Emilia.

Dalle ore 7.30 alle ore 13.30, l’area di parcheggio posta sul fronte diretto della scuola secondaria di primo grado Lepido in via Premuda ha accolto i ragazzi trasformandosi da area di sosta a spazio libero a disposizione per attività, giochi e chiacchiere. Un’area destinata alle automobili è diventata così per un giorno un luogo di incontro, scambio e socialità, in linea con il tema 2024 della Sem, “Shared public space – Spazio pubblico condiviso”, che si pone l’obiettivo di incentivare la condivisione dello spazio pubblico e assicurare che tutti, soprattutto pedoni e ciclisti, possano muoversi in modo sicuro e confortevole in un ambiente piacevole. “No Park(ing day” vuole quindi essere un’occasione per riflettere su quanto lo spazio pubblico sia prezioso e come sia possibile immaginare una città nella quale sia possibile utilizzarlo con modalità differenti, per garantire ambienti più vivibili, sicuri e piacevoli.

Hanno partecipano all’iniziativa, insieme con l’assessora alle Politiche per il clima e e la Mobilità sostenibile Carlotta Bonvicini, gli alunni della scuola secondaria di primo grado Lepido, della scuola primaria Bartali, delle scuole comunali dell’infanzia Robinson e 8 Marzo.

Le iniziative correlate alla Sem proseguono ancora fino a domenica 6 ottobre con “Bimbimbici”, evento dedicato a una città a misura di ciclista con il coinvolgimento dei bambini delle scuole e delle loro famiglie. Ritrovo è in piazza Martiri del 7 luglio e serpentone di biciclette sino al parco Nilde Iotti. Proprio in quest’ultimo parco, alle ore 16 nell’area verde prospiciente la Rsa Le Magnolie (ingresso da via Belgio), è in programma l’inaugurazione della Pista comunale di mountain bike.