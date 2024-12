Sciopero USB di venerdì ridotto a 4 ore dal Ministero dei Trasporti: aggiornamento delle modalità per i servizi Tper

L’ordinanza di precettazione n. 202T del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ridotto a 4 ore – limitatamente al settore del trasporto pubblico locale – lo sciopero generale indetto per venerdì 13 dicembre dalla Confederazione Nazionale USB.

L’astensione è prevista dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Si riportano di seguito le modalità previste per servizi di bus e altre attività di competenza di Tper:

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di venerdì 13 dicembre.

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Più precisamente, prima dello sciopero, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.45.

Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al “Marconi Express”, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle ore 8.50.

Prima dello sciopero, per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.45.

L’Azienda adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello sciopero, un più celere ed integrale ripristino dei servizi.

Si segnala, tuttavia, che l’organizzazione sindacale proclamante USB ha comunicato pubblicamente che potrebbe non rispettare l’ordinanza di precettazione mantenendo la proclamazione dello sciopero di 24 ore. In tal caso, non si possono escludere disagi lungo tutta la giornata.