L’illusionista di Luca Bono sul palco del Michelangelo di Modena

Venerdì 13 Dicembre alle ore 21 al Teatro Michelangelo di Modena, Luca Bono, giovane italiano della magia internazionale, diretto dal maestro del quickchange Arturo Brachetti, in scena con: L’illusionista.

Dopo il sold out registrato l’anno scorso, torna a grande richiesta il giovane illusionista diretto da Arturo Brachetti. Luca Bono ripercorre con sincerità e passione il proprio percorso umano e professionale, tra grandi illusioni, close up, manipolazione e coinvolgimento del pubblico: una formula originale e inedita per i palcoscenici teatrali che stupisce, emoziona, diverte e cattura gli spettatori di tutte le età…

I biglietti sono disponibili in prevendita direttamente sul circuito online vivaticket.com