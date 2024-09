Polinago, chiude un tratto di SP23 alle porte di Gombola

A Gombola di Polinago, a partire da mercoledì 25 settembre, chiude al transito la strada provinciale 23 per un tratto di circa 500 metri a causa del distacco di materiale lapideo dalla scarpata di monte a ridosso della sede viaria.

Il distacco è avvenuto nella mattina di mercoledì 25 settembre senza alcuna conseguenza su persone e mezzi in transito, ma in via precauzionale i tecnici della Provincia di Modena hanno disposto la chiusura del tratto e stanno eseguendo sopralluoghi per definire la gravità della situazione e le conseguenti azioni di ripristino delle condizioni di sicurezza.

In particolare sottolineano che «il fenomeno è strettamente correlato al maltempo dei giorni scorsi e questi distacchi, solitamente, possono verificarsi anche con alcuni giorni di ritardo rispetto all’evento scatenante. Attendiamo che la situazione di stabilizzi per quantificare i danni e per mettere a punto un intervento di messa in sicurezza della strada, così da riaprire al transito rapidamente».

Per garantire i collegamenti tra i vari centri urbani, sarà posizionata l’apposita segnaletica di deviazione, così da limitare i disagi alla circolazione.