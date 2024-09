L’onda blu dei volontari Plastic Free torna in azione il 28-29 settembre nell’evento nazionale “Sea & Rivers”

Torna “Sea & Rivers”, l’evento nazionale a tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua targato Plastic Free. Un intero weekend dedicato alla pulizia ambientale delle coste e degli argini con centinaia di iniziative in tutta Italia. L’appuntamento è per sabato 28 e domenica 29 settembre quando l’onda blu dei volontari della Onlus entrerà in azione per liberare la natura da tonnellate di plastica e rifiuti.

“Sea & Rivers”, oltre ad essere un grande evento di clean up, vuole portare l’attenzione sulle condizioni ambientali in cui versa il nostro Pianeta. Moltissimi report e ricerche scientifiche mostrano dati di fronte ai quali non si può più restare indifferenti. Ad esempio nel 2050, nei mari, ci sarà più plastica che pesci, con le dovute conseguenze per la salute e l’alimentazione dell’uomo. Recenti studi, poi, confermano l’ormai costante presenza di microplastiche e nanoplastiche persino nel latte materno, nel sangue, nei tessuti e nelle vie respiratorie.

A supportare l’evento Plastic Free, sarà MINI, brand automobilistico che, attraverso il manifesto BIG LOVE FOR THE PLANET, sostiene da tempo la salvaguardia ambientale attraverso un impegno costante e concreto.

“Invertire la rotta è possibile e le azioni di Plastic Free ne sono un piccolo esempio che può dare speranza – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – In appena cinque anni, siamo riusciti ad organizzare più di 6.800 appuntamenti di pulizia ambientale, rimuovendo oltre 4 milioni di kg di plastica e rifiuti. Ogni gesto è importante ed è per questo che invitiamo tutti i cittadini volonterosi a farsi avanti, iscrivendosi gratuitamente sul nostro sito e a prendere parte agli eventi più vicini. Basta andare su www.plasticfreeonlus.it/eventi”