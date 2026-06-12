Auto su passanti a Modena: trasferita la paziente 53enne ricoverata a Baggiovara

In relazione all’evento occorso nel pomeriggio di sabato 16 maggio nel centro storico di Modena, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena rende noto che la paziente di 53 ricoverata all’Ospedale civile di Baggiovara nei giorni scorsi è uscita dalla Terapia intensiva e dall’ospedale modenese. La paziente è stata trasferita in una struttura dove proseguirà il suo percorso terapeutico.