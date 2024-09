Champions League, domani alle 18.45 Shakhtar Donetsk: le informazioni sulla mobilità

Domani alle 18.45 inizia l’avventura in Champions League del Bologna FC 1909 che sfiderà lo Shakhtar Donetsk allo stadio Dall’Ara.

Per raggiungere lo Stadio si consiglia di servirsi dei mezzi pubblici: è possibile utilizzare le linee bus 14, 20 e 21 o la linea 77 (con interscambio in Stazione e Parcheggio Tanari dove la sosta dell’auto è gratuita se si utilizza il bus 77.) https://www.tper.it/percorsi-orari/tdays-e-eventi-speciali

La linea 77, attiva da due ore prima dell’inizio della gara, parte da Corticella, (fermata Marescalchi) ogni 20 minuti, effettuando tutte le fermate urbane fino alla Stazione Centrale e quella adiacente al Parcheggio Tanari, prima di giungere allo stadio Renato Dall’Ara.

Il parcheggio d’interscambio Tanari – che si trova in via Luigi Tanari 17 – rappresenta una valida opportunità d’interscambio modale per chi si reca allo stadio in auto: la sosta dell’autovettura è, infatti, gratuita se si utilizza il bus 77.

Il servizio di bus della linea 77 è fruibile alla normale tariffa urbana Tper in vigore; sono, pertanto, validi tutti i titoli di viaggio dell’area urbana di Bologna (biglietti e abbonamenti) ed è possibile anche acquistare il biglietto tramite l’app Roger, sempre prima di salire a bordo.

A fine partita, i bus presenti in via Andrea Costa nei pressi dello stadio garantiranno il ritorno in pochi minuti.

Per chi arriva in auto si ricorda che la sosta è consentita in deroga al divieto (da 3 ore e 30 minuti prima dell’incontro a 30 minuti dopo il termine dell’incontro) sul margine destro di entrambi i sensi di marcia della carreggiata in: viale M. K. Gandhi, via Tolmino, via P. Nenni, via G. Saragat, via P. Togliatti, via Tadolini, via Sanzio, via Cassini, fatte salve le fermate bus e gli accessi a proprietà private. Non è invece consentito il parcheggio lungo le rotatorie.

Si ricordiamo di prestare attenzione alle chiusure al traffico e di rispettare i divieti di sosta presenti in zona stadio.

Su alcune vie nella Zona Stadio, da 3 o 6 ore prima della partita fino a un’ora dopo il termine, c’è il divieto di sosta con rimozione forzata. Leggi l’elenco completo

Nelle giornate della partita si ricorda il divieto di accesso veicolare all’interno del perimetro costituito dalle seguenti vie: Irma Bandiera, Montefiorino, Tolmino, Gandhi, rotonda Romagnoli, Saragat, della Barca, Andrea Costa (da via della Barca a via Porrettana), via Porrettana, da 2 ore prima dell’incontro e da mezz’ora prima del termine dell’incontro a 2 ore dopo la fine.

Inoltre in via della Barca (area adibita a parcheggio denominata “Ghisello” posta in prossimità di via Andrea Costa) come richiesto dalla UEFA ci saranno 160 posti auto per le attività connesse allo svolgimento dell’evento. Dalle ore 00,30 del 18 settembre 2024 alle ore 8,00 del 19 settembre 2024 ci sarà quindi divieto di sosta con rimozione forzata – eccetto veicoli autorizzati dal Bologna F.C.

Maggiori info su viabilità in Zona Stadio

Per garantire la gestione della viabilità saranno impiegati nella zona dello Stadio una cinquantina di agenti della Polizia locale insieme a una decina di Ausiliari di prossimità.