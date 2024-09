Lavori di ammodernamento alla rete idrica a Reggio: modifiche alla viabilità nelle vie Premuda e Zanichelli

Iren Acqua Reggio sta eseguendo importanti lavori di ammodernamento delle reti di distribuzione idrica a servizio della città di Reggio Emilia, che comporteranno modifiche alla viabilità cittadina.

Da lunedì 16 a venerdì 20 settembre la circolazione su via Dante Zanichelli, all’altezza dell’incrocio con via Premuda, sarà interrotta in entrambi i sensi di marcia.

Provenendo dalla rotatoria di via Francia, sarà consentito l’accesso ai mezzi dei residenti e diretti alle attività commerciali, mentre, provenendo dall’incrocio con Via Gorizia, sarà consentita la svolta su via Premuda.

Sulla stessa via Premuda, sarà istituito un senso unico nel tratto compreso tra via Zanichelli e via Marsala in direzione via Unione Sovietica.

Al fine di limitare al minimo i disagi al traffico veicolare, sarà posizionata apposita segnaletica.

Iren ringrazia anticipatamente i cittadini per la collaborazione.