A Monzuno si balla con le danze popolari

Dopo il successo delle scorse edizioni, riparte martedì 24 settembre 2024 il laboratorio di danze popolari tenuto da Fragole e Tempesta a Monzuno.

Ogni martedì dalle 21 si terranno in sala Ivo Teglia gli incontri aperti a tutti, dove verranno insegnate le danze in un’atmosfera di festa e convivialità.

Il laboratorio giunge così alla terza edizione: un successo per una piccola comunità di montagna!

Le danze che verranno proposte fanno parte del repertorio tradizionale dell’Emilia-Romagna, in particolar modo dell’Appennino nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Faenza.

L’intento del corso è quello di avvicinare le persone alla danza popolare come mezzo per una sana e festosa socialità, per creare comunità in questi territori dove storicamente la musica, il ballo e la convivialità erano usati a questo scopo. Tutti i martedì si impareranno nuove danze e si perfezioneranno quelle già conosciute. I partecipanti potranno subito mettere in pratica le danze imparate partecipando alle feste a ballo in programma tutto l’anno.

“I balli antichi di queste montagne sono ancora oggi profondamente legati al nostro territorio, alla natura, ai lavori agricoli e al susseguirsi delle stagioni – afferma l’Assessore alla Cultura di Monzuno Ermanno Pavesi -. Questi erano i balli staccati, le antiche danze in uso prima dell’avvento del liscio, che si ballavano nelle occasioni di festa nelle borgate e nei paesi. Oltre al repertorio del nostro Appennino, il corso andrà alla scoperta delle musiche e dei balli provenienti da altri territori, nazionali ed europei”.

DOVE E QUANDO

Sala Ivo Teglia in via Bertini 1 a Monzuno.

Il corso si terrà al martedì sera dalle ore 21 alle ore 23 a partire da martedì 24 settembre

Il laboratorio è a cura del gruppo Fragole e Tempesta.

Fragole e Tempesta nasce a Monzuno nel 2014 ed è un progetto culturale ideato da Giulia Betti e Giorgio Spanos, dedicato alla musica, alla danza e alle tradizioni popolari locali.

Giulia e Giorgio sono due appassionati di musica, di arte, di danza, di natura e di montagna.

Fragole e Tempesta è un nome di fantasia nato da un gioco di parole, in un freddo pomeriggio di dicembre. Il gruppo nasce con lo scopo di diffondere, suonare, tramandare le musiche e i balli della montagna emiliana e romagnola oltre che raccogliere le antiche tradizioni locali, le vecchie fiabe chiamate fole, gli usi e costumi legati alle stagioni e alla terra.

Entrambi polistrumentisti, Giulia suona chitarra e organetto diatonico, Giorgio suona violino, flauto traverso, chitarra e piva.

Il laboratorio è in collaborazione con il gruppo studi Savena Setta Sambro, l’associazione Tessuti Sonori e con il patrocinio del Comune di Monzuno.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

Gli incontri sono aperti a tutti anche a chi non ha esperienze pregresse di ballo. Ingresso ad offerta libera.

Fragole e Tempesta

Musiche e balli popolari

Giorgio Spanos 347 97 19 787 Giulia Betti 366 46 58 636 Mail fragole.tempesta@gmail.com

Pagina web http://fragoleetempesta.altervista.org/

Pagina facebook https://www.facebook.com/fragole.tempesta/