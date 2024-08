Osservatorio InfoJobs mercato del lavoro, primo semestre 2024

Come ogni anno InfoJobs, la piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online, ha analizzato il mercato del lavoro con il nuovo Osservatorio Mercato del Lavoro Primo Semestre 2024*. Un mercato che si dimostra dinamico rispecchiando il trend già delineato l’anno precedente e confermando una crescita e un’evoluzione delle modalità in cui le aziende cercano nuove risorse: un maggior numero di ricerche proattive delle aziende e di consultazione dei CV che i candidati caricano in piattaforma.

L’Osservatorio, analizzando le oltre 180.000 offerte di lavoro pubblicate in piattaforma tra gennaio e giugno 2024, ha illustrato la geografia degli annunci e le categorie professionali più richieste.

In questo scenario la regione Emilia-Romagna, con le oltre 30.000 offerte di lavoro da parte delle aziende in questo primo semestre 2024 e che rappresentano il 16,7% del totale nazionale, si posiziona al secondo posto nella classifica InfoJobs, dopo Lombardia (29,1%) e prima del Veneto al terzo posto (13,6%).

La geografia delle offerte di lavoro in Emilia-Romagna

Per quanto concerne le province, Bologna è in prima posizione in regione con il 26,2% delle offerte sul totale della regione. Seguono, con alcuni punti di distacco, Modena (18,1%) e Reggio Emilia (12,6%). Fuori dal podio, ma in top 5, troviamo Forlì-Cesena (10,5%) e Parma con il 10,1% delle offerte di lavoro. Completano il quadro delle province in regione: Ravenna (8,4%) seguita a breve distanza da Piacenza (5,7%), Rimini (4,6%) in ottava posizione e in chiusura classifica, Ferrara (3,8%).

Analizzando il numero di offerte si segnala una crescita importante per quanto riguarda la provincia di Ravenna e quella di Forlì-Cesena che fanno registrare rispettivamente un +24,9% e un +1,3% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Categorie professionali più richieste

In questi primi sei mesi del 2024 la categoria professionale maggiormente richiesta in Emilia-Romagna è stata Operai, produzione, qualità (32,7%), seguita da Acquisti, Logistica, Magazzino (12,2%) e Amministrazione, contabilità e segreteria (8,9%).

Analizzando le evidenze emerse, seppur fuori top 3, vediamo in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente la categoria Turismo e Ristorazione +17,3%, ma anche Marketing e Comunicazione che ha registrato un +54,9%.

Le professioni con maggior numero di offerte

Relativamente alle offerte di lavoro presenti in piattaforma ecco la top 5 delle figure professionali più cercate in regione:

Magazziniere Esperto contabile Barman Addetto alla logistica Impiegato tecnico meccanico

Curiosando, inoltre, tra le posizioni della top 10, troviamo in settima posizione lo Chef e in decima l’Operatore socio-sanitario che restituiscono un quadro lavorativo in regione abbastanza variegato e un territorio ricco di opportunità per diversi profili.

******

*Fonte: analisi InfoJobs sulle offerte pubblicate in piattaforma dal 1° gennaio al 30 giugno 2024