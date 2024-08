A Quattro Castella e a Bagnolo Guardia Medica straordinaria lunedì 2 settembre

L’Ausl informa che Lunedì 2 settembre 2024, in occasione del Patrono del Comune di Quattro Castella e della Fiera di Bagnolo in Piano, sarà attiva la Guardia Medica Straordinaria per i pazienti dei Medici e dei Pediatri che hanno l’ambulatorio in questi due Comuni. Il servizio di Continuità Assistenziale risponderà al numero Unico 0522/290001 dalle ore 8 alle ore 20.