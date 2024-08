La Dott.ssa Vandelli di Unimore è unica italiana tra i vincitori del premio internazionale “Hutchinson Fund Travel Award”

La Dott.ssa Vittoria Vandelli, assegnista del gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Mauro Soldati del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di Unimore, è l’unica italiana tra i vincitori del prestigioso “Hutchinson Fund Travel Award” dell’International Union of Geological Sciences (IUGS), che è stato assegnato a 12 giovani scienziati/e di tutto il mondo per agevolare la loro partecipazione al 37° Congresso Geologico Internazionale dell’organizzazione, che si sta tenendo proprio in questi giorni in Corea del Sud, a Busan, fino a sabato 31 agosto.

“In qualità di suo tutor – commenta il Prof. Mauro Soldati – sono molto orgoglioso del significativo riconoscimento ottenuto dalla Dott.ssa Vandelli da parte della IUGS, il più prestigioso consesso di Geoscienze a livello mondiale, non solo perché rende merito all’elevata qualità della sua attività scientifica, ma anche perché rappresenta, seppur indirettamente, un apprezzamento per i temi di ricerca di cui si occupa il Gruppo di Geomorfologia di Unimore, nel quale la Dott.ssa Vandelli ha mosso i primi e con il quale sta tuttora fattivamente collaborando”.

Vittoria Vandelli ha conseguito la laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche con lode ed encomio e il dottorato di ricerca in ‘Models and Methods for Material and Environmental Sciences’ presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Attualmente è assegnista di ricerca del settore scientifico disciplinare di ‘Geografia fisica e Geomorfologia’ presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche e svolge la propria attività nell’ambito del Progetto interdisciplinare di Ateneo 2023 (FAR – Linea FOMO) dal titolo “Deciphering the response of the slope-fluvial system to environmental changes: Toward effective forecasting and Prevention of hydrogeological RIsks in the Modena Apennines”.