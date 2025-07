Nasce l’Associazione dei Professori Emeriti di Unimore: competenze e relazioni al servizio dell’Ateneo e del territorio

È stata ufficialmente costituita l’Associazione dei Professori Emeriti dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia con sede in via Università 4, Modena. Ne fanno parte di diritto previa richiesta i professori universitari che hanno ricevuto il titolo di Professore Emerito (figura definita nel Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592 e titolo concesso con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca), quale riconoscimento finale di una carriera scientifica ed universitaria di particolare e riconosciuto prestigio. Ai Professori Emeriti è di diritto attribuito il proseguimento facoltativo di svolgere attività universitarie e l’utilizzo di strutture e servizi dei Dipartimenti e dell’Ateneo. L’Associazione ha fra i suoi scopi anche quello di favorire le relazioni fra Professori Emeriti italiani e stranieri e con Associazioni analoghe a livello nazionale e internazionale. I soci ordinari sono alla data odierna 18 su 35 professori emeriti di Unimore.

Unimore, con la costituzione dell’Associazione, si allinea con quanto è realizzato nei maggiori Atenei nazionali e a livello internazionale, dove la figura di Professore Emerito, che rappresenta il più alto grado accademico, è presente in quasi tutte le Università del mondo, e con le quali l’Associazione intende interfacciarsi quanto prima.

La neocostituita Associazione intende porsi al servizio dell’Ateneo e della società, in particolare modenese e reggiana, portando in dote un prezioso patrimonio di prestigio, di conoscenze, di competenze e di relazioni accumulate dai suoi componenti, che le consentono di dar vita ad iniziative dal carattere multidisciplinare integrato, accomunando studiosi di diversa caratterizzazione culturale sia scientifica che umanistica. L’Associazione è aperta alle collaborazioni con altri istituti o associazioni culturali dei territori modenese e reggiano a fini di discussione e divulgazione per avviare con i cittadini riflessioni su temi rilevanti della contemporaneità.

“La nostra è un’Associazione senza scopo di lucro e siamo grati – sottolinea il Presidente Prof. Dino Giovannini – a quanti hanno operato per istituire e per promuovere l’Associazione. Siamo convinti dell’importanza dell’iniziativa dalla quale l’Ateneo e le città di Modena e Reggio Emilia potranno trarre vantaggio e arricchimento grazie alla disponibilità di una vasta gamma di saperi e competenze. Ringrazio vivamente il Magnifico Rettore che ci ha dato pieno appoggio mettendo a disposizione i servizi e le competenze dell’Ateneo per la realizzazione del nostro progetto».

L’Associazione è aperta a tutti i Professori Emeriti di Unimore che vogliano farne parte, rendendo disponibili i propri saperi e competenze nelle forme e nei modi che si renderanno più opportuni per la realizzazione di iniziative e attività aventi utilità culturale e sociale coerenti con quanto previsto dallo Statuto.

L’Associazione è presente online con un proprio sito web, consultabile al seguente link.