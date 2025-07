Castelfranco Emilia: al via il centro estivo per i Nidi

È partito martedì primo luglio il centro estivo per i Nidi d’infanzia organizzato dal Comune di Castelfranco Emilia in collaborazione con l’Unione del Sorbara. Il servizio, attivo fino al 31 luglio, accoglie complessivamente 114 bambini, suddivisi tra le sedi del nido Scarabocchio – dove partecipano 76 bambini – e del nido Arcobaleno-Girandola, con 38 bambini: sono state accolte tutte le domande presentate secondo le modalità previste. Tema centrale del centro estivo di quest’anno è il progetto educativo “Architetti in natura”, un percorso esplorativo che porterà i bambini a scoprire come gli animali costruiscono i propri rifugi, promuovendo così il rispetto per la natura, la creatività e la consapevolezza ecologica.

L’obiettivo è anche quello di stimolare il pensiero critico e la riflessione sulla diversità attraverso attività osservative e ludico-esperienziali. Il servizio del centro estivo si svolge dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16.30, con possibilità di prolungamento fino alle 18.00. Le giornate si articolano in routine educative strutturate che includono momenti di gioco, proposte educative, pasti, riposo e attività all’aperto, con particolare attenzione al benessere e alla serenità dei più piccoli.

«Con l’avvio del centro estivo per i Nidi d’infanzia, il nostro Comune rinnova l’impegno concreto per una comunità educante che mette al centro i bisogni dei più piccoli e delle loro famiglie. Non si tratta semplicemente di un servizio di conciliazione dei tempi di vita e lavoro – che pure resta un obiettivo essenziale – ma di un vero e proprio progetto pedagogico che riconosce ai bambini il diritto al gioco e alla bellezza del tempo estivo vissuto in ambienti accoglienti e sicuri. Investire nei servizi educativi significa investire nel futuro del nostro territorio: ogni esperienza significativa nei primi anni di vita ha un valore profondo per la crescita del bambino e per la costruzione di una cittadinanza attiva. Ringrazio per il lavoro gli operatori e le famiglie che scelgono i nostri servizi: è nel dialogo con loro che costruiamo comunità capaci di prendersi cura, ogni giorno, dei propri cittadini più piccoli», commenta il vicesindaco di Castelfranco Emilia, Alessandro Salvioli.