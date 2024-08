In questi giorni alcuni cittadini hanno riferito di avere ricevuto sms da numeri di cellulare che invitano a mettersi in contatto con l’Azienda USL di Reggio Emilia per comunicazioni.

La Direzione dell’Azienda invita tutti, in particolare le persone anziane, a diffidare di questi sms che non provengono dall’Azienda sanitaria reggiana e sono a tutti gli effetti tentativi di truffa.