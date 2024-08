Bologna: controlli della Polizia di Stato in Piazza XX Settembre, un arresto

Continuano i controlli della Polizia di Stato di Bologna in Piazza XX Settembre, zona che, negli ultimi mesi, è stata oggetto di diversi episodi spiacevoli e ormai definita teatro di reati contro la persona, patrimonio e spaccio, e dove si sono registrate liti anche con l’utilizzo di armi e/o oggetti ad offendere. Da tempo, dunque, i servizi straordinari di controllo del territorio sono stati intensificati ed estesi in tale area e alle zone limitrofe della Piazza, quali Galleria 2 Agosto e Montagnola.

Anche nel pomeriggio di ieri 9 agosto u.s., sono stati svolti dal personale del Commissariato Due Torri San Francesco, unitamente al personale del Reparto Prevenzione Crimine e l’unità cinofila antidroga, servizi mirati e finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, reati predatori e degrado urbanistico e sociale.

L’esito dei controlli di ieri, ha visto nr. 92 persone identificate di cui nr. 58 extracomunitari e un cittadino nigeriano tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per il reato di porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, alle ore 15.00 circa, gli Agenti dell’RPC, mentre attraversavano la porta Galliera, notavano che un gruppo di cittadini stranieri extracomunitari, che alla loro vista, si davano alla fuga. Immediatamente uno dei ragazzi veniva raggiunto e fermato dagli Agenti, che procedevano poi alla sua identificazione.

Il ragazzo, cittadino nigeriano del 2000, sin da subito si mostrava insofferente ai suddetti controlli e in uno stato di insolita agitazione, cercando di defilarsi e di sfuggire agli Agenti che procedevano ad effettuare una perquisizione personale.

Nella borsa a tracollo del ventiquattrenne, si rinveniva un coltellino pieghevole di 20 cm, con lama a punta estraibile di 9 cm, motivo per cui, il ragazzo veniva accompagnato nella locale Questura per ulteriori controlli.

Una volta sopraggiunti negli Uffici della locale Questura, nell’autovettura di servizio, utilizzata per accompagnare l’uomo, veniva trovata una bustina contenente involucri per un totale di 3.90 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina e 0.60 grammi di eroina (lasciati dallo stesso nel tentativo di disfarsene).

All’interno del portafoglio del nigeriano si rinvenivano banconote di piccolo taglio per una somma di 545 euro.

Il ragazzo, regolare sul territorio nazionale, con a carico vari precedenti per reati di spaccio e per quanto sopra riportato veniva arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per il reato di porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere. Dell’avvenuto arresto veniva notificato il PM di turno che ne disponeva la direttissima, fissata in data odierna.