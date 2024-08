Il dott. Antonio Marotta saluta la D.I.G.OS. della Questura di Bologna

Cambio al vertice della D.i.g.o.s. di Bologna. Da settembre il dott. Antonio Marotta lascerà Bologna per proseguire la sua carriera presso la Questura di Milano.

Il dott. Antonio Marotta, nato a Cosenza, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna ed anche un master in Criminologia, per poi entrare nei ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Dopo aver diretto le D.I.G.O.S. di Bolzano e Pavia, nel 2003 giunge a Bologna, dove assume l’incarico di responsabile della Sezione Antiterrorismo della locale D.I.G.O.S.

Si è occupato delle indagini più complesse che hanno interessato il territorio felsineo, dall’omicidio di Marco Biagi negli anni delle Brigate Rosse, ai fatti di terrorismo internazionale, con particolare riferimento alle cellule di matrice islamica; numerose, inoltre, le indagini scaturite nell’ambito delle manifestazioni che hanno interessato gli antagonisti e gli anarchici locali nel corso di questi tanti anni di attività.

Il dott. Marotta ha assunto poi l’incarico di Dirigente della D.I.G.O.S. il 2 Agosto 2021, continuando ad occuparsi dei nuovi filoni di indagine sulla strage del 2 agosto 1980 alla stazione, su delega della Procura ordinaria e della Procura Generale, con importanti risultati investigativi. Sempre in prima linea nella gestione dell’ordine pubblico cittadino, il Dirigente in questi 21 anni di attività a Bologna si è distinto per la sua elevata professionalità, divenendo un punto di riferimento per gli Enti e le Istituzioni del territorio.

Da settembre 2024, dunque, il dott. Marotta assumerà l’incarico di Dirigente della D.I.G.O.S. di Milano.

Le parole di stima del Questore Antonio Sbordone “Il dott. Marotta rappresenta un esempio mirabile di Funzionario di Polizia. È capace, professionale, attento ed equilibrato. È pronto all’ascolto ed ha una straordinaria attitudine a leggere i fenomeni sociali, le loro possibili criticità e anche le loro possibili derive violente. L’amministrazione della Polizia di Stato gli è grata, ma sono sicuro che tutta la città e la Provincia di Bologna hanno sempre avuto ed hanno sentimenti di grande apprezzamento e stima per Marotta. Andrà giustamente a dirigere un ufficio importantissimo, qual è la D.i.g.o.s. di Milano, un traguardo che sicuramente rappresenta un passaggio per ulteriori e sempre più prestigiosi successi”.

Prenderà il suo posto la dott.ssa Rita Fabbretti proveniente dalla D.i.g.o.s. della Questura di Trieste, che ha iniziato la sua carriera presso la Questura di Milano rivestendo diversi incarichi quale funzionario della P.A.S., della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile quale vicedirigente.

“La nuova Dirigente della D.i.g.o.s., dott.ssa Fabretti, che si insedierà a settembre è conosciuta per le sue doti professionali e umane, farà sicuramente benissimo e potrà contare su una squadra forte, collaudata e coesa”.