Recuperata dai carabinieri un’autovettura rubata a Novellara. Denunciati i presunti autori del furto

Le avevano asportato l’autovettura parcheggiata nel garage del suo condominio, regolarmente chiusa a chiave. I fatti risalgono al 30 luglio scorso; la sottrazione è avvenuta durante la notte. La vittima, una donna di 27 anni, si è recata presso i carabinieri di Novellara per denunciarne il furto. Da qui le immediate indagini dei militari che hanno permesso di risalire ai presunti tre autori del furto e rinvenire l’auto rubata, poi riconsegnata alla proprietaria.

Dopo aver formalizzato la denuncia, infatti, i militari davano avvio alle indagini, partendo dall’acquisizione delle immagini estrapolate dai video delle telecamere poste all’interno del garage e lungo i varchi stradali. Dalla visione accertavano che il furto era avvenuto nell’arco temporale di 25 minuti. L’auto asportata transitava lungo la strada, preceduta da un’altra autovettura che da accertamenti svolti attraverso il numero di targa risultava intestata ad un uomo già denunciato per furti di auto, pertanto i militari decidevano di monitorare l’auto. Nel giro di poche ore veniva intercettata e fermata dalla pattuglia dei militari di Campagnola Emilia. All’interno venivano identificati i tre uomini, presunti autori del furto.

Approfondendo i controlli i militari rinvenivano all’interno dell’auto una presa O.B.D. per la diagnostica di bordo degli autoveicoli, 2 chiavi per autovettura neutre, 2 cacciaviti di cui uno con punta modificata, una chiave inglese nonché circa 1 grammo di hashish. Presso l’abitazione di uno dei tre uomini, venivano rinvenuti i vestiti utilizzati da uno di loro al momento del furto e visibili nelle immagini estrapolate dalle telecamere, e 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Nel garage, invece, un generatore di codici chiave. La sostanza stupefacente veniva sequestrata, e veniva fatta una segnalazione presso la Prefettura a carico di un 21enne. Ulteriori accertamenti, sull’apparato telefonico di uno dei tre, permettevano di accertare numerose ricerche di targhe effettuate sull’applicazione info targa, tra cui quella dell’auto asportata, e veniva trovata una mappa che indicava una posizione, che da un accertamento immediato permetteva ai militari di rinvenire l’autovettura rubata, poi restituita alla legittima proprietaria.

Alla luce dei fatti i carabinieri della stazione di Novellara acquisivano a carico dei tre uomini – rispettivamente due di 38 e uno di 21 anni, tutti residenti a Foggia – elementi circa la loro presunta responsabilità in ordine al reato di furto aggravato, e li denunciavano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.