Musica, cibo e giochi per bambini, il 2 agosto torna la festa di Botteghe

Dopo anni di assenza venerdì 2 agosto tornerà un appuntamento importante per Botteghe. Si tratta della festa della frazione che vedrà un programma ricco e variegato grazie all’impegno di Pro Loco Albinea e di tanti cittadini del quartiere. Sarà un momento di festa che inizierà alle ore 19 con cibo, giochi e animazione per i più piccoli che, con semplicità e spirito di comunità, vuole esser occasione di ritrovo.

La location sarà l’area verde sita in via Ligabue, accessibile dalla pedonale che interseca via Chiesa dove, in direzione Pieve, sarà allestito un parcheggio per le auto.

Non sarà infatti possibile, eccetto che per i residenti, parcheggiare in via Ca de Mori e via Ligabue.

L’amministrazione di Albinea ringrazia tutti i volontari che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento, che speriamo possa ridiventare appuntamento fisso per la nostra comunità albinetana.