Ad Albinea la camminata della luna del raccolto e il concerto all’alba nel giardino di Betania

Il 23 luglio si terrà la diciottesima camminata della luna del raccolto organizzata dalla Protezione civile di Albinea insieme agli Amici del Cea, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dei Conad di Albinea e Montecavolo.

Il ritrovo sarà al parco pubblico di Borzano alle ore 20.15. LA luna illuminerà il percorso fino al Giareto lungo un comodo percorso di circa 4 chilometri. Qui sarà allestito un rinfresco con anguria e bevande. Per informazioni scrivere a procivalbinea@gmail.com o a giorgiograsselli@libero.it, oppure telefonare al numero 342.0564688.

Lunedì 29 luglio il concerto all’alba nel giardino di Betania a Montericco

Casa Betania, in collaborazione con il Comune, organizza un concerto all’alba in memoria di Santa Marta, Maria e Lazzaro, alle ore 5.45 di lunedì 29 luglio, nel giardino di Betania di via Oliveto 37 a Montericco.

Si inizierà con alcune letture commentate di Nilde Marchesini, Samuele Gallingani e Gioia Cilloni.

Le musiche saranno di Hendel, Bach e Vivaldi e saranno suonate da Giovanni Mareggini al flauto e Silvia Sciolla al violoncello.

L’ingresso sarà a offerta libera e a seguire verrà offerta a tutti la colazione. Per prenotarsi contattare il numero 334.7361695.