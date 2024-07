Lugo, UniCredit dona alla Caritas 25 computer per le famiglie alluvionate

25 computer sono stati donati alla Caritas della Diocesi di Imola, di cui fa parte il Vicariato di Lugo, da UniCredit in collaborazione con ASYSTEL-BDF.

I 25 laptop saranno consegnati ad altrettante famiglie del territorio che si sono rivolte alla Caritas diocesana e alle Caritas parrocchiali per ottenere supporto in conseguenza dell’alluvione e che sono state individuate quali destinatarie poiché nel nucleo sono presenti minori per i quali questo strumento sarà particolarmente utile per fini scolastici.

Già in prima linea per la Romagna nelle iniziali fasi dell’emergenza maltempo, UniCredit ha continuato in questi mesi a tenere alta l’attenzione sull’area, lavorando per intercettarne e soddisfarne i bisogni. Grazie al dialogo continuo con la comunità, la Banca ha quindi risposto tempestivamente all’istanza giunta dalla Caritas, donando 25 computer. Ciò anche grazie alla collaborazione con ASYSTEL-BDF, realtà attiva nel mercato dell’Information Technology italiano, che ha ricondizionato i pc, dotandoli inoltre di idoneo sistema operativo.

Parteciperanno alla consegna il Vescovo di Imola, S.E. Mons. Giovanni Mosciatti, e un delegato per la Caritas Diocesana.

Il Vescovo S.E. monsignor Giovanni Mosciatti ed il direttore della Caritas diocesana Alessandro Zanoni ringraziano UniCredit per la donazione ricevuta: i laptop saranno distribuiti, tramite la Caritas diocesana, alle famiglie destinatarie appartenenti al territorio della Bassa Romagna nelle prossime settimane.