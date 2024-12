Natale in Biblioteca a Novellara

Se la contemporaneità, tra smartphone, social e intelligenza artificiale sempre più invadenti nella nostra quotidianità, si allontana sempre più dall’essere comunità narrante, la Biblioteca di Novellara offre un’alternativa: momenti di svago e incontro che hanno come fulcro la narrazione condivisa, per recuperare un importante patrimonio socio-culturale, ovvero il racconto orale.

Durante il periodo natalizio, la Biblioteca di Novellara, tra le altre proposte, offre due incontri di lettura ad alta voce rivolti sia ai bambini, come da ormai tradizionali incontri del programma Nati per Leggere, sia agli adulti e giovani, cioè per quelle fasce di età per le quali è più raro avere un momento dedicato all’ascolto di un racconto narrato oralmente. Gli appuntamenti di lettura ad alta voce rivolti anche agli adulti rientrano nel più ampio progetto dell’anno scolastico 2024/25 incentrato sulla fiaba e sul racconto orale, che coinvolge anche le scuole del territorio comunale.

Questi i prossimi eventi in agenda, tutti in biblioteca: sabato 14 dicembre alle 10:30, “Sotto l’albero, letture in attesa del Natale”. Appuntamento di letture ad alta voce, per età 3-6 anni.

Secondo incontro martedì 17 dicembre dalle 16: “Holly Jolly Christmas Lab. Laboratorio creativo per creare addobbi natalizi”. Curato da Rita Guidetti, il laboratorio si rivolge a tutti. Un’occasione per trascorrere un momento di spensieratezza, in compagnia, dedicato a piccoli, giovani e adulti.

Sabato 21 dicembre, alle 10:30 letture ad alta voce per tutti: adulti, giovani e anche bambini purché accompagnati.

Ultimo appuntamento sempre sabato 21 dicembre, ma alle ore 16:30, con lo spettacolo di Natale a cura della compagnia Reverie Teatro, con Matteo Carnevali e Alessandra Crotti. Pensato per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni.