Da lunedì a Formigine in funzione le casette Eco Smarty

È stata installata ed entrerà in funzione lunedì 16 dicembre, nel nuovo parcheggio di via Giardini Nord a Formigine, la prima batteria di casette Eco Smarty: contenitori informatizzati in cui i cittadini potranno conferire piccole quantità sfuse di carta e plastica, anche in giornate diverse da quelle previste dal calendario di raccolta porta a porta.

Questi contenitori, installati dal Gruppo Hera e alimentati a pannelli solari, sono apribili utilizzando la Carta Smeraldo o lo smartphone (tessera virtuale) e rappresentano un servizio integrativo, e non sostitutivo, del porta a porta. Sono infatti dedicati a esigenze particolari dell’utenza, non compatibili con la raccolta domiciliare.

I nuovi contenitori informatizzati fanno parte di una serie di iniziative intraprese dall’Amministrazione comunale di Formigine in accordo con il gestore Hera, finalizzate a perfezionare il servizio di raccolta differenziata sul territorio.