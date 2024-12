La Polizia di Stato di Modena ritrova, dopo il furto, una bici elettrica per sedia a rotelle

Alcuni giorni fa, un uomo di 59 anni che si trovava in città con il proprio figlio, persona con disabilità, per effettuare accertamenti medici, ha presentato denuncia in Questura, in quanto mentre stava caricando i bagagli sulla sua autovettura nei pressi della stazione ferroviaria, aveva subito il furto di una particolare bici elettrica, realizzata appositamente per essere collegata ad una sedia a rotelle.

La mattina dopo, la Squadra Volante, nei pressi di Largo del Pozzo, ha ritrovato il dispositivo medico per carrozzina e lo ha riconsegnato al 59enne, che ha voluto ringraziare la Polizia di Stato per il lavoro svolto.