Dottorato e divulgazione: la ricerca si racconta con Phd Storytelling Lab

Raccontare le sfide, gli obiettivi, il lavoro, i risultati della ricerca scientifica. Dal punto di vista di chi la ricerca scientifica la affronta tutti i giorni in prima persona. È l’idea da cui nasce Phd Storytelling Lab, giunta alla sua terza edizione: iniziativa promossa dall’Università di Bologna e pensata per dottorande e dottorandi, che quest’anno per la prima volta si apre anche ad altri atenei.

Pensato come un percorso laboratoriale sulla scrittura divulgativa, Phd Storytelling Lab è tenuto da docenti dell’Alma Mater, con la delegata all’Impegno pubblico dell’Università di Bologna prof.ssa Maria Letizia Guerra, e da giornalisti dell’UGIS – Unione Giornalisti Scientifici Italiani esperti in formazione, coordinati da Giovanni Caprara, editorialista scientifico del Corriere della Sera e presidente UGIS.

Dopo una prima parte di lezioni specifiche su vari temi e la parte laboratoriale, che hanno avuto luogo dal 4 al 6 giugno, è ora il momento della presentazione dei risultati. L’appuntamento è per giovedì 20 giugno, dalle 16, nell’Aula Capitani del Complesso di San Giovanni in Monte (Piazza San Giovanni in Monte, 2 – Bologna). Sarà un momento di lavoro ulteriore sui testi e di confronto con realtà del territorio: l’obiettivo attivare sinergie sempre più utili per la divulgazione del mondo della ricerca.

Le dottorande e i dottorandi che hanno partecipato sono stati infatti invitati a preparare un articolo divulgativo sul lavoro di ricerca che stanno portando avanti. Un risultato possibile grazie a quanto appreso durante il percorso, che ha presentato strumenti, metodologie e linguaggi di scrittura utili a raccontare in modo chiaro e comprensibile a tutti contenuti, esiti e prospettive della ricerca condotta nel periodo di dottorato; a conoscere e rapportarsi con il mondo dei media, con il pubblico e i giovani; a conoscere le fonti istituzionali internazionali; a divulgare con le nuove tecnologie.

In un’ottica di responsabilità sociale, Phd Storytelling Lab punta così a sensibilizzare i giovani ricercatori e le giovani ricercatrici sull’importanza di restituire alla società i risultati delle loro ricerche e dei loro studi, sottolineandone in particolar modo le ricadute positive sulla vita di tutti i giorni e le prospettive future.

I migliori articoli realizzati nel laboratorio saranno pubblicati, come nelle precedenti edizioni, sul sito web di UGIS, altri lavori sui canali web dall’Università di Bologna e anche di altri atenei partecipanti. Inoltre, alcuni dei dottorandi coinvolti saranno invitati ad esporre le loro ricerche in pubblico nella prossima edizione del ciclo di incontri “Generazioni – la ricerca incontra la città“, organizzato in collaborazione con il Comune di Bologna.

Per maggiori informazioni: site.unibo.it/phd-storytelling/it