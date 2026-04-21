Notato da una Volante mentre tenta la fuga dopo aver rubato in un centro commerciale reggiano

Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 15:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato, impiegati in un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro cittadino, mentre transitavano in via Magenta notavano un uomo uscire di corsa da un noto centro commerciale della zona.
Poco dopo, gli agenti della Polizia di Stato notavano che dallo stesso centro commerciale usciva di corsa anche un addetto alla sicurezza che indicava il soggetto uscito poco prima come il presunto autore di un furto appena consumato all’interno del supermercato.
A quel punto i poliziotti, compresa la situazione, si mettevano all’inseguimento dell’uomo segnalato il quale dopo pochi minuti veniva immediatamente fermato e bloccato nel vicino vicolo dei Servi.
Si trattava di un 25enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine per via di numerosi precedenti prevalentemente per reati contro il patrimonio, di cui alcuni anche molto recenti, il quale veniva trovato ancora in possesso della merce poco prima sottratta.
Sulla base di quanto sopra, il 25enne veniva accompagnato presso la Questura di Reggio Emilia dove veniva tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di furto aggravato in esercizio commerciale con la contestuale restituzione della merce ancora rivendibile.