Apertura straordinaria dell’Ufficio elettorale di via Santi a Modena

In vista delle votazioni di sabato 8 e domenica 9 giugno per le elezioni amministrative ed europee, l’Ufficio elettorale di via Santi 40 a Modena effettuerà delle aperture straordinarie per il rilascio delle carte d’identità e delle tessere elettorali anche senza appuntamento.

In particolare, mercoledì 5 giugno l’Ufficio elettorale sarà aperto dalle 8.30 alle 13, giovedì 6 e venerdì 7 giugno con orario continuato dalle 8.30 alle 18, sabato 8 dalle 8.30 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

Gli elettori dovranno presentarsi al seggio con la tessera elettorale e con un documento di identità o riconoscimento. I cittadini sono quindi invitati ad accertarsi di essere in possesso della tessera elettorale, indispensabile per esercitare il diritto di voto, e che abbia ancora spazi disponibili per la timbratura. In caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi, così come in caso di trasferimento da altro Comune o acquisizione di cittadinanza, è consigliato rivolgersi il prima possibile all’Ufficio elettorale per evitare le probabili code dell’ultimo minuto.

I documenti di riconoscimento sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino l’identificazione dell’elettore. Sono considerate valide le carte d’identità cartacee o elettroniche oppure altri documenti di identificazione (con fotografia) rilasciati da una Pubblica amministrazione, come la patente di guida, il passaporto, il libretto di pensione, la tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, la tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (quest’ultima purché convalidata da un Comando militare). In mancanza di un idoneo documento, l’identificazione può avvenire anche attraverso uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l’elettore e ne attesti l’identità apponendo la propria firma nell’apposita colonna della lista elettorale o un altro elettore del Comune (con documento valido), che ne attesti l’identità apponendo la propria firma nell’apposita colonna della lista elettorale.

Tutte le informazioni sulle elezioni amministrative ed europee dell’8 e 9 giugno sono consultabili sulla specifica sezione del sito istituzionale (https://www.comune.modena.it/argomenti/elezioni).