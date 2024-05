Passaporti, la Questura di Reggio Emilia ricorda che è attiva la nuova procedura “in urgenza”

Come noto, dal 4 marzo 2024, è operativa a pieno regime la nuova procedura sperimentale che, attraverso una rinnovata versione dell’agenda online, consente agli utenti di poter scegliere tra le due modalità di appuntamento, una “ordinaria” ed una “in urgenza”.

Si ribadisce che, in alternativa all’agenda “ordinaria” delle prenotazioni, qualora l’utente debba partire entro 30 giorni, dovrà selezionare la seconda opzione “Appuntamenti in Urgenza”. Così facendo, avrà accesso alle disponibilità di una distinta agenda, riservata a coloro che hanno necessità di ottenere il passaporto in tempi rapidi, e potrà prenotare un appuntamento con disponibilità da 1 a 15 giorni. Per usufruire di questo vantaggio, successivamente alla prenotazione, occorre compilare un modulo di autocertificazione, scaricabile direttamente insieme a tutta la modulistica, al quale bisogna allegare la documentazione comprovante l’effettiva urgenza (biglietti aerei, prenotazioni, richieste di datori di lavoro, ecc.).

La disponibilità dei posti nell’agenda è limitata ad un periodo massimo di 15 giorni, lasso temporale al momento ritenuto sufficiente per la gestione e l’evasione delle urgenze cosiddette “a vista” dei richiedenti residenti in questa provincia.

L’ufficio passaporti della Questura di Reggio Emilia sta continuando a monitorare le esigenze dei cittadini e ad adeguarsi alle richieste che questi riportano.

Alla data odierna l’implementazione dell’agenda delle priorità per coloro che partono entro i prossimi 30 giorni è entrata totalmente a regime consentendo di evadere, negli 80 giorni da quando è stata attivata, oltre 1600 richieste di emissione urgente di passaporto. A fronte di questo massiccio intervento, nelle ultime settimane si è rilevato un considerevole calo delle richieste di emissione urgente con un ingente numero di posti dell’agenda prioritaria che restano disponibili ed inevasi.

Alla luce di quest’ultimo dato, l’ufficio ha deciso di mantenere a disposizione dei cittadini gli appuntamenti prioritari delle mattine e dei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì. Le disponibilità della giornata di mercoledì, verranno invece convertite in appuntamenti ordinari al fine di venire incontro anche alle esigenze di quei cittadini che, pur non avendo motivi di urgenza per richiedere il passaporto, intendono comunque ottenerne il rilascio.

Dalla prima settimana di giugno, grazie a questa ottimizzazione delle risorse, saranno quindi disponibili per tutti gli utenti nuovi appuntamenti nell’agenda ordinaria.