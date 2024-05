L’hashish nascosto negli slip: 22enne denunciato a Scandiano

Notandolo in atteggiamento sospetto a bordo della sua autovettura regolarmente parcheggiata in via della Repubblica nei pressi di un locale, i carabinieri della Tenenza di Scandiano si avvicinavano per un controllo, identificando il giovane in un 22enne che all’atto dell’accertamento palesava sin da subito un ingiustificato nervosismo, mostrando chiari segni di agitazione tanto da insospettire gli operanti che hanno approfondito i controlli.

È successo la sera del 27 maggio scorso, intorno alle 22:30, quando la pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio sul territorio, ha trovato il 22enne in possesso di un involucro contenente sostanza stupefacente, tipo hashish del peso di circa 12 grammi, occultata all’interno degli slip. Successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire due cutter, entrambi con tracce di stupefacente. Per questi motivi, con l’accusa di detenzione a i fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della tenenza di Scandiano hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia il 22enne, residente in un comune del comprensorio ceramico. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.