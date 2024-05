I carabinieri di Modena intervengono per una lite familiare e arrestano un giovane per spaccio

Nella serata di ieri, 29 maggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modena hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 26enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato effettuato in seguito a una segnalazione di una lite familiare avvenuta presso un’abitazione di Modena.

I militari, giunti poco dopo nel domicilio segnalato, hanno sottoposto l’uomo a perquisizione, rinvenendo circa 4 grammi di cocaina suddivisa in dosi, oltre al materiale utilizzato per il peso e il confezionamento della sostanza. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato mentre l’arrestato, condotto stamane innanzi al Giudice del Tribunale di Modena per essere giudicato con rito direttissimo, è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora a Modena.