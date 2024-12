SP 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio”, riaperta a senso unico alternato al km 41 per tutti i veicoli

Riaperta oggi pomeriggio la SP 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio” al km 41, all’altezza del bivio per la località Rasora nel Comune di Castiglione dei Pepoli, a 1 km dal confine con la Toscana. La SP 325 era chiusa dal 9 ottobre scorso a causa di una frana che aveva fatto crollare un tratto di strada lungo circa 30 metri. La provinciale è dunque ora percorribile a senso unico alternato regolato da semaforo, nella corsia di monte, per tutti i veicoli, trasporto pubblico e mezzi pesanti compresi.

A inizio dicembre era stata realizzata in tempo record una fondazione palificata composta da 129 pali lunghi 14 metri ciascuno, su cui è stata poggiata la nuova strada. Da gennaio i lavori di ripristino si concentreranno sulla corsia di valle, con la stessa tecnica di ricostruzione della strada già utilizzata. Il lavori per la riapertura completa di questo importante collegamento, sia per il traffico locale che per quello interregionale, saranno ultimati prima dell’estate.