Tre nuovi microscopi per il Gobetti di Scandiano

Cerimonia di premiazione, ieri mattina nell’aula magna dell’istituto Gobetti di Scandiano, per la classe IV E che nelle scorse settimane ha trionfato al quiz in tempo reale sui temi della sicurezza stradale – che attraverso la piattaforma Kahoot! ha coinvolto quasi 1.300 studenti reggiani delle superiori – di “ABC l’Autostrada del Brennero in Città”, il progetto promosso da dieci anni da Autobrennero con la Polizia stradale.

Grazie alle competenze – e alla velocità – dei ragazzi della IV E il Gobetti potrà disporre di 3 moderni microscopi. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il presidente della Provincia di Reggio Emilia e consigliere di amministrazione di Autobrennero, Giorgio Zanni, la dirigente scolastica del Gobetti Anna Maria Corradini con la professoressa Gabriella Batistini, il responsabile della Comunicazione di Autobrennero Andrea Brandalise, il sostituto commissario della Polizia stradale Roberto Barbieri e il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti.