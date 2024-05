Certamen, sabato a Modena la premiazione dei vincitori della competizione on line di greco e latino

Si svolgeranno in modalità mista, in presenza e in videoconferenza, nella mattinata di sabato 25 maggio nell’aula magna del liceo Muratori a Modena, le premiazioni del Certamen Mutinense Carolinum “Francesca Meletti”, ed. 2024, la competizione promossa a livello nazionale dal Liceo Muratori-San Carlo di Modena, incentrata sulle traduzioni dal greco e dal latino, che ha coinvolto 173 studenti di 24 licei in otto regioni (Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia), alla presenza della dirigente dell’istituto Giovanna Morini, con il saluto dei rappresentanti istituzionali locali.

I partecipanti si sono cimentati con testi tratti da Cicerone, Seneca e Plutarco durante le prove che si sono svolte nel marzo scorso, anche quest’anno in modalità on line per promuovere la partecipazione di tanti licei, anche lontani.

I brani proposti hanno affrontato tematiche significative e attuali. Per il latino gli studenti del quarto anno hanno lavorato sulla Pro Flacco di Cicerone, con una riflessione alla riflessione sul rapporto tra cultura greca e cultura romana. In quinta un testo di Seneca dalle Naturales quaestiones ha portato gli studenti a riflettere sulla ciclica distruzione del mondo e sulla sua rinascita. La prova di greco invece del quarto anno era tratta dalla Vita di Catone di Plutarco, sempre sulla riflessione del rapporto culturale tra la Grecia e Roma; per il greco del quinti anno i partecipanti si sono cimentati con l’opera Sul tramonto degli oracoli di Plutarco sul tema del venir meno del mondo oracolare.

In palio un primo premio da 500 euro, un secondo premio da 300 euro, il terzo premio da 200 euro, e alcune menzioni di merito. La commissione esaminatrice, formata da ex-docenti e Dirigenti Scolastici dei licei cittadini, è presieduta da Renzo Tosi, già docente di Lingua letteratura greca all’Università di Bologna.

L’iniziativa, dedicata ad una studentessa della scuola prematuramente scomparsa nel 2010, ha il sostegno della Fondazione di Modena, della Fondazione Iris Ceramica Group, di BPER Banca, dell’Associazione Amici del Muratori, della Società Dante Alighieri Comitato di Modena, della SIAC, del Rotary Club, dell’Acetaia Malagoli Daniele; ha il patrocinio della Provincia di Modena, del Comune di Modena, della Camera di Commercio di Modena e dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC) e la collaborazione dell’USR Emilia Romagna. Saranno premiati 25 ragazzi di 13 licei: Cevolani (Cento), Galvani (Bologna), Zucchi (Monza), Berchet (Milano), Megara (Augusta), De Sanctis (Salerno), Corso (Correggio), Imbriani (Pomigliano D’Arco), Luosi (Mirandola), Muratori San Carlo (Modena), Ariosto Spallanzani (Reggio Emilia), Viesseux (Imperia), Stelluti (Fabriano). Durante la premiazione i vincitori dialogheranno con il Professor Tosi, Presidente non solo della Commissione del Certamen, ma anche dell’AICC Nazionale, e con il Professor Ermanno Malaspina, in rappresentanza della SIAC e Docente ordinario di Lingua e Letteratura Latina presso l’Università di Torino.