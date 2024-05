Nonantola: mezzo kg di hashish in casa, arrestato un 41enne italiano

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino italiano di 41 anni. Anche a seguito di diverse segnalazioni relative ad una presunta attività di spaccio nel comune di Nonantola, la Squadra Mobile ha avviato un’attività di osservazione e monitoraggio della zona, in esito alla quale, nella giornata di ieri, ha fermato per un controllo il 41enne, già noto alle Forze dell’Ordine, a bordo della propria autovettura che con atteggiamento sospetto stava facendo rientro a casa.

In esito a perquisizione locale, all’interno dell’appartamento in uso all’indagato,

precisamente nella camera da letto, sono state rinvenute due confezioni contenenti 500 gr di hashish. L’altro ieri il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, ha applicato all’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.