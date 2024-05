Proseguono gli incontri dei carabinieri con gli studenti delle scuole di Bologna

Continuano gli incontri promossi dal Comando Provinciale Carabinieri di Bologna con gli studenti di tutte le età delle varie scuole materne, medie e superiori di Bologna, affinché i valori della legalità e del senso civico li sostengano nella crescita e per tutta la loro vita.

Nelle ultime settimane si è tenuto un incontro presso il Liceo ginnasio statale “Luigi Galvani” di via Castiglione, in cui i Carabinieri della Stazione Bologna hanno incontrato gli studenti del quarto anno, i quali, sia in presenza che da remoto, hanno ascoltato con attenzione i consigli dei Carabinieri, incentrati sull’uso consapevole dei social network, della normativa ad essi legata e soprattutto sul rispetto verso il prossimo, in considerazione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo che purtroppo si verificano in città e in provincia, oltre a quelli derivati dalla violenza di genere e dell’assunzione di sostanze stupefacenti. I piccoli della scuola comunale dell’infanzia “Padiglione” di via dè Mattuiani, hanno fatto visita alla caserma D’Azeglio di viale Panzacchi dove hanno potuto assistere a varie dimostrazioni di alcuni Reparti dell’Arma, tra cui gli Artificieri, il Nucleo Cinofili, la Sezione Investigazione Scientifica, il Cites dei CC Forestali e il Nucleo Radiomobile di Bologna. I bambini della sezione dell’infanzia “verde e gialla”, accompagnati dalle rispettive maestre, hanno fatto visita anche all’interno dei locali della Stazione CC Bologna, dove il comandante della Stazione li ha accolti e gli ha regalato alcuni gadget dell’Arma dei Carabinieri, in ricordo della giornata trascorsa in caserma. La settimana scorsa, invece, un’ottantina di bambini della scuola dell’infanzia “Minelli Giovannini – Il Pellicano” sono stati accolti dai Carabinieri dell’Infermeria Presidiaria della Legione CC Emilia Romagna presso la caserma “Varanini” di via Agucchi.