Nube tossica dalla piscina di Guastalla: evacuato il Russel, un centinaio gli intossicati

Questa mattina poco prima delle 8:00, il Comando dei Vigili del fuoco di Reggio Emilia è intervenuto per una nube tossica che si è sviluppata dai locali tecnici della Piscina di via Sacco e Vanzetti a Guastalla. La nube si rapidamente propagata verso l’adiacente istituto scolastico Russel che è stato evacuato insieme ad alcuni locali commerciali presenti in zona. Circa un centinaio di ragazzi hanno accusato dei malori di entità varia e sono stati condotti in ospedale per accertamenti.

Le prima squadra dei Vigili del fuoco, giunta dal distaccamento di Guastalla, ha provveduto a mettere in sicurezza il locale tecnico dove si stavano svolgendo operazioni di travaso di prodotti chimici, normalmente impiegati per il trattamento delle acque dell’impianto natatorio.

A seguire è giunto anche il nucleo NBCR della Direzione Regionale che, sulla scorta dei rilievi strumentali effettuati, ha delimitato un’area intorno al luogo procedendo alla messa in sicurezza completa dello scenario.

Sul posto sono intervenite diverse squadre di Sanitari, tecnici Auls, Arpae e Carabinieri.