Pavullo, lavori alla rete idrica in piazza Montecuccoli

Da martedì 21 maggio, per tre giorni, il Gruppo Hera eseguirà lavori sulla rete idrica di Pavullo. In particolare, saranno rinnovati i gruppi di valvole che si trovano in piazza Montecuccoli.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento, necessario a migliorare ulteriormente il servizio, dalle 8 alle 14 circa di mercoledì 22 maggio sarà interrotta l’erogazione dell’acqua alle utenze residenti nelle vie Giardini, Mercato, Manni, Umberto Primo, Romani, Righi, Fermi, Menotti, Marchiani (dall’incrocio con via Umberto Primo fino a via Ricchi), in vicolo Delle Aie e in piazza Cesare Battisti.

Le utenze coinvolte sono state preventivamente avvertite, anche attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Si ricorda che il servizio di messaggistica è fornito ai clienti che ne fanno richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua.

Durante i lavori la viabilità subirà temporanee modifiche: nel tratto interessato dal cantiere sarà istituito un senso unico. Saranno comunque garantiti gli accessi ai residenti, alle persone dirette ad abitazioni e attività commerciali e ai mezzi di soccorso. In caso di maltempo l’intervento sarà rinviato ad altra data.