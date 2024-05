Gli studenti dell’IC Bismantova alla ricerca delle lanterne dell’orienteering

Quale settima e penultima attività del progetto Multisport ne’ Monti che ha accompagnato docenti e studenti dell’ IC Bismantova per un intero anno scolastico, si è conclusa oggi al Parco del Castello di Felina, l’esperienza di Orienteering proposta da Polisportiva Quadrifoglio in collaborazione con le guide ambientali escursionistiche e gli educatori ambientali dell’Associazione Altri Passi.

Alla giornata vissuta a stretto contatto con la natura alla ricerca di lanterne fra sentieri, alberi e cataste di legna, gli studenti sono arrivati ben preparati grazie ad un percorso iniziato in aula con gli interventi degli esperti Linda Costi e Omar Belloni e poi proseguito in palestra con le lezioni dei docenti di educazione fisica. L’orienteering nella scuola è particolarmente apprezzato come attività formativa che insegna allo studente a conoscere se stesso, a confrontarsi con i propri limiti abituandosi a scegliere e subito sperimentare gli effetti delle proprie scelte. Si tratta di una attività interdisciplinare in quanto all’attività motoria si uniscono le competenze e le conoscenze che si sviluppano con mappe e bussole nell’ambiente che ci circonda, grazie ad una divertente e consapevole esplorazione del territorio.

Proprio per esaltare questi valori il progetto Multisport ne Monti ha scelto nel 2024 di concludere le esperienze di Orienteering nelle pinete e nei parchi del comune di Castelnovo ne Monti. Alcune classi della scuola media di Via Sozzi hanno affrontato la prova finale alla Pineta di Monte Castello, altre alla Pineta di Monte Bagnolo. Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Via Fontanesi il parco ed i sentieri del “Salame di Felina” si sono rivelati luogo ideale per studiare strategie, ricercare lanterne e correre al campo base con mappe e testimone di gara.

Il progetto Multisport ne’ Monti abbraccia tutta la popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo Bismantova favorendo l’intervento di esperti di varie discipline sportive che offrono ai docenti ed ai loro studenti specifiche competenze tecniche ed educative per avvicinare i giovani alla pratica motoria di vario genere, favorendo la scoperta anche di discipline sportive meno note. Nell’anno scolastico in corso, grazie alla collaborazione delle associazioni sportive del territorio, il progetto ha sviluppato percorsi di approccio alla atletica leggera, alla scherma, al frisbee, alla danza, all’arrampicata sportiva, alle bocce, all’orienteering ed al calcio i cui moduli di attività sono attesi per le prossime settimane. Multisport ne Monti è un progetto patrocinato e sostenuto dal Comune di castelnovo ne’ Monti e dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito dei bandi della Legge8/2017. A completamento della proposta didattica, nell’ambito di “Scuola Attiva Junior” le scuole dell’IC Bismantova hanno inserito nella programmazione didattica dell’educazione fisica anche Pallacanestro e Pallavolo.