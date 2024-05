Giovedì 23 maggio nel reggiano attivazione della Guardia Medica Straordinaria

In sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina Generale, giovedì 23 maggio, dalle ore 16 alle ore 20, sarà attivato un turno di Guardia Medica Straordinaria per tutti i Distretti della provincia di Reggio Emilia. Il provvedimento si rende necessario per consentire ai professionisti di partecipare a un appuntamento formativo. Si ricorda che per richiedere il servizio di Guardia Medica occorre chiamare il numero 0522 29 00 01.

Inoltre, per l’intera giornata di giovedì 23 maggio 2024 uno sciopero generale territoriale proclamato dall’associazione sindacale FIALS per tutti i lavoratori del Comparto Sanità e della Dirigenza Medica. Nel rispetto del diritto di sciopero, nella giornata saranno garantite, secondo le disposizioni normative vigenti, le prestazioni riferite all’assistenza sanitaria d’urgenza, comprese le prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, di supporto all’espletamento dell’attività di emergenza-urgenza.