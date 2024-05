Elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024, individuati nuovi spazi per i comizi elettorali

La Giunta ha approvato nei giorni scorsi una delibera con cui individua nove ulteriori spazi da destinare ai comizi elettorali, con l’obiettivo di consentire a tutti i partiti e i movimenti un’adeguata partecipazione alla propaganda in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo dell’8 e 9 giugno.

Gli spazi aggiuntivi sono: piazza della Pace, piazza Lambrakis, piazza Capitini, piazza dei Colori, piazza Santo Stefano, piazza Minghetti (già indicati come spazi aggiuntivi per le elezioni politiche 2022). Inoltre per la prima volta sono individuate piazza VIII Agosto, piazza XX settembre e piazzetta di Santa Maria della Pioggia.

Queste piazze si aggiungono a quelle già destinate ai comizi elettorali:

piazza Maggiore

piazza Galvani

piazza San Francesco

piazzale Jacchia (Giardini Margherita)

piazza Carducci

piazza dell’Unità

piazzale via Roselle

I comizi si potranno tenere dal 10 maggio al 6 giugno.

Qui tutte le info https://www.comune.bologna.it/informazioni/richiedere-piazze-comizi-elettorali