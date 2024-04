Lunedì 29 aprile il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi sarà a Sassuolo per una visita istituzionale. Alle 18.30 incontrerà le associazioni sportive e giovanili allo Sporting Club di via Vandelli 25, dove verranno anche effettuate premiazioni di atleti locali.

L’ingresso è libero e gratuito e si concluderà con un piccolo aperitivo.