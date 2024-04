Reggio Emilia: in treno senza biglietto con in mano una forbice. Denunciato

E’ stato sorpreso da un controllore viaggiare sul treno privo di titolo di viaggio e a maneggiare una forbice. Allertati giungevano sul posto i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia i quali, dopo aver raggiunto e bloccato l’uomo, procedevano a perquisizione personale trovandolo in possesso di una forbice da barbiere, tutta in metallo, della lunghezza complessiva di cm 15, che teneva occultata nella tasca interna del giubbotto. Con l’accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere, i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, un 43enne Tunisino, residente nel Modenese.

L’episodio ieri sera intorno alle 20:00, all’interno della Stazione ferroviaria Storica di Reggio Emilia, quando i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia venivano allertati dal 112, a seguito di segnalazione da parte di un controllore di Trenitalia il quale riferiva, che durante le procedure di controllo, sorprendeva un uomo privo di titolo di viaggio, il quale maneggiava una forbice. Raggiunto e bloccato, a seguito di perquisizione l’uomo veniva trovato in possesso di una forbice in metallo. Essendo sprovvisto di documenti di identificazione, ed appurati i fatti, i Carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia accompagnavano l’uomo in caserma e al termine delle formalità di rito lo denunciavano alla Procura della Repubblica con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Contestualmente i militari procedevano al sequestro della forbice illecitamente detenuta.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.